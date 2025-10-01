Inscription
A deux heures, il sera trois heures

Sergi Pàmies, Edmond Raillard

Dans ce recueil regorgeant d'anecdotes savoureuses sur sa condition d'écrivain, Sergi Pàmies raconte une vie indissociable de l'écriture : "Même si je jouais de la guitare, je ne serais pas guitariste, mais même si je n'écrivais pas, je serais écrivain". Autant de récits intimes, hétéroclites et kaléidoscopiques qui explorent et mettent en lumière les directions prises, entre hasard et destinée : la perte de sa virginité, d'homme et de poète, un voyage au Québec en compagnie de Montalbán, ou encore un entretien avec un auteur nobélisé qui vire à la farce en présence de chats siamois. Et une prise de position face à ce qui construit son oeuvre : ce n'est pas à la réalité de nourrir la fiction, mais à la fiction de se mettre au service de la réalité. Des récits doux- amers pour se délecter de l'humour, délicat et poétique, d'un des auteurs catalans les plus remarqués de notre temps.

A deux heures, il sera trois heures

Paru le 01/10/2025

128 pages

15,00 €

9782330213077
© Notice établie par ORB
