#Roman francophone

Le Lanceur de dés et autres poèmes

Mahmoud Darwich, Elias Sanbar

Ce long poème de Mahmoud Darwich, "Le lanceur de dés", a rapidement fait le tour du monde arabe dès sa publication en juillet 2008, un mois avant la mort du poète. Emprunt d'une douce mélancolie, il résume toute une vie, en insistant sur les hasards de l'histoire qui ont permis à un enfant de Galilée, issu d'une famille modeste, d'échapper plusieurs fois à la mort et de devenir l'homme mûr qui, désormais, la sent toute proche et cherche à l'apprivoiser. Les autres poèmes qui figurent dans ce recueil ont tous été récités par Mahmoud Darwich ou publiés dans des journaux avant sa disparition. Ils explorent pour l'essentiel, de façon totalement inédite, le thème central de toute son oeuvre, celui d'un pays "tombé" un jour des cartes du monde.

Par Mahmoud Darwich, Elias Sanbar
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Mahmoud Darwich, Elias Sanbar

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Poésie

Le Lanceur de dés et autres poèmes

Mahmoud Darwich trad. Elias Sanbar

Paru le 01/10/2025

80 pages

Actes Sud Editions

16,00 €

9782330213015
