Vivre la joie de Noël

Pape François

ActuaLitté
" Le temps de l'Avent est un temps de consolation et d'espérance. Lorsque nous laissons entrer Dieu, la vraie nouveauté arrive. Il renouvelle, dépayse, surprend toujours : c'est le Dieu des surprises. Vivre l'Avent, c'est " opter pour l'inédit ". Nous, les chrétiens, sommes appelés à garder et à répandre la joie de l'attente : nous attendons Dieu qui nous aime infiniment. Je vous souhaite de vivre l'Avent comme une période de nouveauté consolante et d'attente joyeuse. La vie est pleine de peurs et ceux qui ont peur restent à terre, abattus, le Seigneur remet debout, par sa parole. Il le fait par les deux verbes de l'anti-peur, les deux verbes typiques de l'Avent : levez-vous et redressez la tête. Nous ne sommes pas des enfants de la peur, mais des enfants de Dieu , parce que la peur est défaite. Le Seigneur nous appelle à avancer au large, en vainquant avec Jésus le repliement sur soi. Nous ne sommes pas faits pour des rêves tranquilles, mais pour des rêves audacieux. ? " Pape François

Par Pape François
Chez Editions Peuple Libre

|

Auteur

Pape François

Editeur

Editions Peuple Libre

Genre

Pape François

Vivre la joie de Noël

Pape François

Paru le 15/10/2025

96 pages

Editions Peuple Libre

8,50 €

9782366131772
