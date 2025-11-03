Viens à mon secours ; Captive du silence

Viens à mon secours, Rachel Lee "J'ai besoin de toi" ... En entendant l'appel au secours de Blaire, la jeune ranger qui surveille la zone de montagne proche de la sienne, Gus sent les battements de son coeur s'accélérer. Quel danger a poussé Blaire, si sauvage et solitaire, à faire appel à lui ? Et ne tient-il pas là, enfin, l'occasion de l'aider, de la protéger, et - qui sait - de transformer leur relation distante en quelque chose de plus profond ? Captive du silence, Carla Cassidy "Maddy, que fais-tu ici ? " Stupéfait, Flint se penche vers la jeune femme blottie dans la grange et l'aide à se lever. Pourquoi se cache-t-elle ainsi ? Et comment expliquer ses larmes et son expression d'animal traqué ? Bientôt, il apprend que sa voiture est tombée en panne au moment où elle quittait la ville. Pour fuir quoi ? Ou qui ? Bien décidé à le découvrir, il lui propose alors de l'héberger dans son chalet... Romans réédités