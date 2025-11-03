Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Viens à mon secours ; Captive du silence

Rachel Lee, Carla Cassidy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Viens à mon secours, Rachel Lee "J'ai besoin de toi" ... En entendant l'appel au secours de Blaire, la jeune ranger qui surveille la zone de montagne proche de la sienne, Gus sent les battements de son coeur s'accélérer. Quel danger a poussé Blaire, si sauvage et solitaire, à faire appel à lui ? Et ne tient-il pas là, enfin, l'occasion de l'aider, de la protéger, et - qui sait - de transformer leur relation distante en quelque chose de plus profond ? Captive du silence, Carla Cassidy "Maddy, que fais-tu ici ? " Stupéfait, Flint se penche vers la jeune femme blottie dans la grange et l'aide à se lever. Pourquoi se cache-t-elle ainsi ? Et comment expliquer ses larmes et son expression d'animal traqué ? Bientôt, il apprend que sa voiture est tombée en panne au moment où elle quittait la ville. Pour fuir quoi ? Ou qui ? Bien décidé à le découvrir, il lui propose alors de l'héberger dans son chalet... Romans réédités

Par Rachel Lee, Carla Cassidy
Chez Harlequin

|

Auteur

Rachel Lee, Carla Cassidy

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Viens à mon secours ; Captive du silence par Rachel Lee, Carla Cassidy

Commenter ce livre

 

Viens à mon secours ; Captive du silence

Rachel Lee, Carla Cassidy

Paru le 03/11/2025

416 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280524049
9782280524049
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.