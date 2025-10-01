Etat de siège

En janvier 2002, reclus à Ramallah, Mahmoud Darwich a écrit ce poème, composé d'une centaine de fragments, en réaction à l'offensive de l'armée israélienne dans le territoire palestinien autonome. Poème immédiat, où chaque fragment capte un moment, une scène, une pensée fugitive. il ne marque pas moins le début d'une nouvelle étape dans l'itinéraire du poète. Les images de Palestine d'Olivier Thébaud sont le fruit ale six voyages en Cisjordanie et à Gaza durant les trois dernières années. Elles n'illustrent pas le poème, mais le prolongent d'un douloureux témoignage sur le paysage dévasté où il est né.