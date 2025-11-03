Père pour Noël, Brenda Harlen Wilder est sous le choc : un bébé est à sa porte ! Son bébé ? Cette idée l'émeut curieusement. Mais Beth, la tante du petit Cody, conteste sa capacité à être un bon père. Certes, Wilder est un célibataire endurci, mais comment tourner le dos au petit être débarqué dans sa vie le matin de Noël ? Résolu à rencontrer son fils, Wilder invite Beth à passer les fêtes chez lui, avec Cody... La promesse d'un hiver, Susan Meier Impossible pour Eleanora d'oublier la nuit délicieuse qu'elle a passée entre les bras de Marco Pearson, à Rome. C'était une folie de succomber aux charmes de son meilleur ami et patron. Et désormais, il lui faut assumer les conséquences de ses actes et avouer sans tarder à Marco qu'ils attendent un bébé pour Noël ! Le premier Noël de son fils, Christine Rimmer Karin refuse d'épouser Liam uniquement pour le bien de leur bébé à naître ! Elle souhaite une véritable relation amoureuse, pas une union de convenance. Aussi se montre-t-elle très claire : Liam devra lui prouver qu'il partage les sentiments qu'elle éprouve pour lui, s'il veut une famille pour le premier Noël de leur fils... Romans réédités