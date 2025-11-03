Père pour Noël, Brenda Harlen Wilder est sous le choc : un bébé est à sa porte ! Son bébé ? Cette idée l'émeut curieusement. Mais Beth, la tante du petit Cody, conteste sa capacité à être un bon père. Certes, Wilder est un célibataire endurci, mais comment tourner le dos au petit être débarqué dans sa vie le matin de Noël ? Résolu à rencontrer son fils, Wilder invite Beth à passer les fêtes chez lui, avec Cody... La promesse d'un hiver, Susan Meier Impossible pour Eleanora d'oublier la nuit délicieuse qu'elle a passée entre les bras de Marco Pearson, à Rome. C'était une folie de succomber aux charmes de son meilleur ami et patron. Et désormais, il lui faut assumer les conséquences de ses actes et avouer sans tarder à Marco qu'ils attendent un bébé pour Noël ! Le premier Noël de son fils, Christine Rimmer Karin refuse d'épouser Liam uniquement pour le bien de leur bébé à naître ! Elle souhaite une véritable relation amoureuse, pas une union de convenance. Aussi se montre-t-elle très claire : Liam devra lui prouver qu'il partage les sentiments qu'elle éprouve pour lui, s'il veut une famille pour le premier Noël de leur fils... Romans réédités
Par
Brenda Harlen, Susan Meier, Christine Rimmer Chez
Harlequin
