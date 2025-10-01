Inscription
#Roman étranger

Nuit indigo

Lars Mytting, Françoise Heide

Butangen est sous occupation nazie et l'écho de la légende des cloches jumelles ressurgit. Le vieux pasteur Kai Schweigaard, dernier témoin d'un monde en train de basculer, place ses espoirs en la jeune Astrid, descendante des soeurs tisserandes. Ensemble, ils organisent la résistance : sauvetage du tapis sacré, protection de la dernière cloche, actes de sabotage envers l'ennemi. Tandis que le village se divise, les femmes de la famille Hekne orchestrent la lutte dans l'ombre : bidons de lait remplis d'armes, codes secrets dans les psaumes. L'esprit d'un peuple se tisse dans la clandestinité.

Par Lars Mytting, Françoise Heide
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Lars Mytting, Françoise Heide

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature scandinave

Nuit indigo

Lars Mytting trad. Françoise Heide

Paru le 01/10/2025

560 pages

Actes Sud Editions

24,80 €

9782330212872
