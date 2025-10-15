Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Harold - Tombé d'une étoile en Alsace

Myriam Thomas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si une étoile filante venait chambouler la tranquillité d'une forêt alsacienne ? Alors que tout le monde dort et que le jour pointe le bout de son nez, une lumière étrange fend le ciel et vient s'écraser dans les fourrés du col du Donon. Intrigués, les habitants découvrent un drôle de visiteur venu d'ailleurs : Harold, un petit monstre tombé de son étoile... Accueilli par les animaux de la forêt, Harold découvre un monde où l'amitié, la solidarité et la sagesse règnent en maîtres dans cette forêt pas comme les autres ! Et si, toi aussi, tu faisais une belle rencontre ?

Par Myriam Thomas
Chez Editions du Bastberg

|

Auteur

Myriam Thomas

Editeur

Editions du Bastberg

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Harold - Tombé d'une étoile en Alsace par Myriam Thomas

Commenter ce livre

 

Harold - Tombé d'une étoile en Alsace

Myriam Thomas

Paru le 15/10/2025

20 pages

Editions du Bastberg

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782358592840
9782358592840
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.