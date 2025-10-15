Harold - Tombé d'une étoile en Alsace

Et si une étoile filante venait chambouler la tranquillité d'une forêt alsacienne ? Alors que tout le monde dort et que le jour pointe le bout de son nez, une lumière étrange fend le ciel et vient s'écraser dans les fourrés du col du Donon. Intrigués, les habitants découvrent un drôle de visiteur venu d'ailleurs : Harold, un petit monstre tombé de son étoile... Accueilli par les animaux de la forêt, Harold découvre un monde où l'amitié, la solidarité et la sagesse règnent en maîtres dans cette forêt pas comme les autres ! Et si, toi aussi, tu faisais une belle rencontre ?