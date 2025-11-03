Inscription
#Roman francophone

Le décret d'une reine

Heidi Rice

Par décret royal, Sa Majesté a besoin d'un mari ! Si la reine Isabelle d'Androvia veut contrôler pleinement son royaume, elle doit se marier de toute urgence. Furieuse mais lucide, Isabelle se met donc en quête de l'époux idéal, et c'est sur le milliardaire Travis Lord qu'elle jette son dévolu. Avec cet homme pragmatique qui se moque bien du protocole, elle est sûre de passer un accord honnête et dénué de sentimentalisme. Du moins le croit-elle. Alors qu'elle dit "oui" à son amoureux de façade, Isabelle se prend à éprouver pour lui un désir inouï...

Par Heidi Rice
Chez Harlequin

|

Auteur

Heidi Rice

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Le décret d'une reine

Heidi Rice

Paru le 03/11/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

9782280521840
