La fille dans les griffes du lynx

Karin Smirnoff, Hege Roel Rousson

Dans le Nord glacé de la Suède, une bombe explose, une journaliste meurt, une ado disparaît : mue par son désir de justice, Svala est sur le pied de guerre. Sa tante Lisbeth Salander n'a d'autre choix que de venir lui prêter mainforte, d'autant que Plague, son vieux copain hacker, ne donne plus signe de vie et que remonter sa piste la conduit à... Gasskas. Dans une région hantée par d'infâmes prédateurs de l'exploitation minière, Lisbeth retrouve son acolyte Blomkvist - devenu le nouveau rédacteur en chef du journal local - pour affronter, une fois de plus, les hommes qui se croient au-dessus de tout. Svala, en digne héritière de Lisbeth, caracole avec panache devant le duo mythique et ne mesure pas encore les conséquences irréversibles de son excursion dans le monde impitoyable des adultes. "La Fille dans les griffes du lynx" poursuit la série culte "Millénium" dans un souffle noir, urgent, implacable. Que la traque commence...

Par Karin Smirnoff, Hege Roel Rousson
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Karin Smirnoff, Hege Roel Rousson

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Thrillers

La fille dans les griffes du lynx

Karin Smirnoff trad. Hege Roel Rousson

Paru le 01/10/2025

400 pages

Actes Sud Editions

23,80 €

9782330212636
© Notice établie par ORB
