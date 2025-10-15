Pierre le Grand

La naissance d'une grande puissance Moscou, 1682. Proclamé tsar à la mort de son père Fédor III, conjointement avec son demi-frère Ivan, le jeune Pierre Alekseïévitch assiste au massacre d'une partie de sa famille. Il devient le seul et unique maître de toutes les Russies six ans plus tard, à la faveur d'un coup d'Etat. Il n'a que 24 ans mais exprime déjà une ambition démesurée. Il rêve d'une grande et glorieuse Russie, d'une armée crainte, de navires puissants, qu'il ne possède pas encore, et d'expansion. En 1697, tournant le dos à une tradition isolationniste, Pierre Ier part pour l'Europe, observant les monarques, nouant des alliances et s'imprégnant des cultures techniques et politiques de l'Angleterre, des Pays-Bas ou de l'Allemagne. Une première fenêtre s'ouvre sur l'Occident, qu'il ne cessera d'agrandir. Sous son règne autoritaire, la Russie émerge comme une grande puissance européenne qui ne voudra plus jamais rester dans l'ombre de ses voisins... Wyctor et Michael Malatini, accompagné de l'historien Thierry Sarmant, nous transportent à l'ère tumultueuse du tsar Pierre Ier, à la fois précurseur des despotes éclairés des Lumières et autocrate impitoyable. Ils nous racontent ce grand réformateur propulsant la Russie sur la scène occidentale, redéfinissant le paysage de la Russie et imposant un modèle de dirigeant russe.