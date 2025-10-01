Les migrants du temps

Dans ce second tome de l'intégrale raisonnée de ses nouvelles, Liu Cixin élargit sa palette d'écriture, s'appropriant d'autres sous- genres de la science-fiction, comme le cyberpunk ou l'anticipation politique, flirtant parfois avec le polar ou même le théâtre. Qu'il mette en scène l'invention d'une matière néosolide qui permet de creuser la Terre de part en part, une petite fille qui se passionne pour les bulles de savon ou un alpiniste qui gravit des montagnes d'eau à la nage, l'auteur poursuit avec ce recueil la réflexion mélancolique sur le sens de la vie et l'avenir de l'humanité qui caractérise toute son oeuvre. En dix-sept nouvelles époustouflantes, cette anthologie consacre une fois de plus l'auteur chinois comme l'un des écrivains de science-fiction les plus incontournables du XXIe siècle.