#Polar

Maisons de verre

Louise Penny, Lori Saint-Martin, Paul Gagné

Au lendemain d'Halloween, une silhouette masquée et drapée de noir apparaît à Three Pines, mettant tout le village mal à l'aise. Comme les autres, Armand Gamache voudrait la voir disparaître, mais le directeur de la Sûreté ne dispose d'aucun mobile pour l'appréhender. Quelques jours plus tard, un cadavre est trouvé dans l'église. Gamache comprend alors assez vite que la victime n'est pas un cas isolé : une véritable purge vindicative est en cours. Et les événements pourraient être liés à la crise des opioïdes qui frappe tout le Québec, jusqu'à ce hameau oublié aux abords de la frontière américaine... Avec "Maisons de verre", Louise Penny, au sommet de son art, tisse un brillant jeu d'ellipses qui ébranle toutes les certitudes.

Louise Penny, Lori Saint-Martin, Paul Gagné
Actes Sud Editions

Auteur

Louise Penny, Lori Saint-Martin, Paul Gagné

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

Paru le 01/10/2025

592 pages

