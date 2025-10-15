Une nouvelle édition avec rabats, sur papier de qualité, pour une collection emblématique "Le Nom de l'arbre" qui détaille l'anatomie et les besoins de chaque espèce et dévoile leur personnalité symbolique et leur place dans notre imaginaire. Le noyer est souvent un vieil arbre qui dresse sa silhouette à la croisée des chemins et dispense généreusement son ombre au coeur de l'été. Quand il livre ses fruits à l'automne, mystérieusement ciselés et enchâssés dans leur coque dure, c'est que vient l'heure des longues soirées où l'on grignote sans fin les cerneaux. A sa mort, son bois devient placage ou placard, armoire ou berceau. Si vous êtes né entre le 24 et le 30 avril ou entre le 24 octobre et le 11 novembre, le noyer est votre arbre tutélaire, selon le calendrier celtique. Symbole de richesse et d'abondance, cet arbre solitaire nourrit la communauté des hommes.