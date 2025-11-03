Une relation impossible ; Plus fort que le destin

Une relation impossible, Catherine Mann Esme est en route pour le ranch de Jesse Stevens quand une tempête éclate. Par chance, ce dernier vole à son secours et la porte dans ses bras, provoquant un frisson dans tout son corps. Tandis qu'elle est venue pour régler un différend opposant Jesse à son père, Esme se prend à rêver d'une histoire avec l'irrésistible cow-boy. Une histoire qui lui paraît impossible, à elle, la citadine accro au travail et loyale envers sa famille... Plus fort que le destin, Sara Orwig De retour à Royal, Lila est hantée par le souvenir de l'aventure brûlante qu'elle a partagée avec Sam quelques mois plus tôt. D'autant qu'elle va devoir l'affronter, car elle a une nouvelle à lui annoncer : elle porte son enfant. Et un pacte à lui proposer : il pourra jouer un rôle dans la vie de leur bébé, mais elle l'élèvera seule en Californie. Seulement voilà, dès que Sam l'approche, ses résolutions volent en éclats, tant il est irrésistible... Romans réédités