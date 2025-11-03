Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Une relation impossible ; Plus fort que le destin

Catherine Mann, Sara Orwig

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une relation impossible, Catherine Mann Esme est en route pour le ranch de Jesse Stevens quand une tempête éclate. Par chance, ce dernier vole à son secours et la porte dans ses bras, provoquant un frisson dans tout son corps. Tandis qu'elle est venue pour régler un différend opposant Jesse à son père, Esme se prend à rêver d'une histoire avec l'irrésistible cow-boy. Une histoire qui lui paraît impossible, à elle, la citadine accro au travail et loyale envers sa famille... Plus fort que le destin, Sara Orwig De retour à Royal, Lila est hantée par le souvenir de l'aventure brûlante qu'elle a partagée avec Sam quelques mois plus tôt. D'autant qu'elle va devoir l'affronter, car elle a une nouvelle à lui annoncer : elle porte son enfant. Et un pacte à lui proposer : il pourra jouer un rôle dans la vie de leur bébé, mais elle l'élèvera seule en Californie. Seulement voilà, dès que Sam l'approche, ses résolutions volent en éclats, tant il est irrésistible... Romans réédités

Par Catherine Mann, Sara Orwig
Chez Harlequin

|

Auteur

Catherine Mann, Sara Orwig

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une relation impossible ; Plus fort que le destin par Catherine Mann, Sara Orwig

Commenter ce livre

 

Une relation impossible ; Plus fort que le destin

Catherine Mann, Sara Orwig

Paru le 03/11/2025

320 pages

Harlequin

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280520454
9782280520454
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” En Vendée, l'extrême droite vise les lectures d'une professeure de collège
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.