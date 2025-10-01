Inscription
#Beaux livres

Cosy Witchy

Belly Bean Co

ActuaLitté
Offrez-vous une pause créative et relaxante avec Cosy Witchy ! - Un papier premium 170 g, épais et résistant, compatible avec les feutres à alcool, les acryliques, les stylos gel... pour colorier en toute sérénité. - 40 illustrations originales et authentiques, réalisées par Belly Bean. - Une image par double page pour protéger vos coloriages et éviter que les couleurs ne traversent le papier. - Une expérience cosy et relaxante, parfaite pour prendre le temps de se poser et de se détendre. Partage tes coloriages avec notre communauté Dessain & Tolra !

Par Belly Bean Co
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Belly Bean Co

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Coloriages adultes

Cosy Witchy

Belly Bean Co

Paru le 01/10/2025

96 pages

Dessain et Tolra

9,95 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782295016959
9782295016959
© Notice établie par ORB
plus d'informations

