Gamma...visions

Jens Harder, Etienne Diemert

Après avoir montré, dans les trois premiers volumes, quelles représentations les hommes se sont forgées de l'évolution de l'Univers et de leur Histoire, Jens Harder se penche ici sur l'avenir. Quel sera celui de notre planète ? Quelle sera l'issue du changement climatique puis de l'effondrement des écosystèmes ? Quel rôle jouera la technologie dans notre survie ? Toutes ces questions et bien d'autres sont abordées dans ce volume qui clôt "Le Grand Récit".

Par Jens Harder, Etienne Diemert
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Jens Harder, Etienne Diemert

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Historique

Gamma...visions

Jens Harder trad. Etienne Diemert

Paru le 15/10/2025

Actes Sud Editions

36,00 €

