Gamma...visions

Après avoir montré, dans les trois premiers volumes, quelles représentations les hommes se sont forgées de l'évolution de l'Univers et de leur Histoire, Jens Harder se penche ici sur l'avenir. Quel sera celui de notre planète ? Quelle sera l'issue du changement climatique puis de l'effondrement des écosystèmes ? Quel rôle jouera la technologie dans notre survie ? Toutes ces questions et bien d'autres sont abordées dans ce volume qui clôt "Le Grand Récit".