Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Au secours, je suis dans un western de Noël !

Julie-Anne Bastard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En ce mois de décembre, l'activité favorite de Malya consiste à se lamenter sur sa vie sentimentale en regardant des téléfilms de saison, un pot de crème glacée sous le coude. La faute à Zoé, son ancienne coloc, qui l'a convertie ! Cependant, elle ne s'attendait pas à traverser - littéralement - l'écran pour le Noël le plus rocambolesque de sa vie. Au casting : un ours (terrifiant), un cow-boy (mal léché), une petite famille de ranchers (charmante) et un sosie du vieux bonhomme en rouge (déroutant). Visiblement, les scénaristes ont le sens de l'humour...

Par Julie-Anne Bastard
Chez J'ai lu

|

Auteur

Julie-Anne Bastard

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au secours, je suis dans un western de Noël ! par Julie-Anne Bastard

Commenter ce livre

 

Au secours, je suis dans un western de Noël !

Julie-Anne Bastard

Paru le 01/10/2025

320 pages

J'ai lu

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290430880
9782290430880
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.