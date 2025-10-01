Au secours, je suis dans un western de Noël !

En ce mois de décembre, l'activité favorite de Malya consiste à se lamenter sur sa vie sentimentale en regardant des téléfilms de saison, un pot de crème glacée sous le coude. La faute à Zoé, son ancienne coloc, qui l'a convertie ! Cependant, elle ne s'attendait pas à traverser - littéralement - l'écran pour le Noël le plus rocambolesque de sa vie. Au casting : un ours (terrifiant), un cow-boy (mal léché), une petite famille de ranchers (charmante) et un sosie du vieux bonhomme en rouge (déroutant). Visiblement, les scénaristes ont le sens de l'humour...