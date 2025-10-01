Inscription
La forêt au clair de lune

Alice Hureau, Michiko Aoyama

Fasciné par la Lune, cet astre qui guide nos vies mais cultive tant de secrets, Taketori Okina a transformé sa passion en un podcast à succès. Chaque jour, aux quatre coins du pays, des auditeurs s'évadent de leur quotidien pour l'écouter. Une ancienne infirmière en quête de sens, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une lycéenne qui rêve d'indépendance... Tous, à un tournant de leur vie, cherchent un signe. Et c'est sous la nouvelle lune, symbole de commencement invisible, qu'ils entameront le chemin de la renaissance. Guidés par la voix de Taketori, ils devront apprendre à démêler les noeuds de leur existence pour imaginer de nouveaux départs.

Par Alice Hureau, Michiko Aoyama
Chez J'ai lu

Auteur

Alice Hureau, Michiko Aoyama

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature japonaise

La forêt au clair de lune

Michiko Aoyama trad. Alice Hureau

Paru le 01/10/2025

416 pages

J'ai lu

8,80 €

9782290418253
