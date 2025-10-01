Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires

Lorsque Vivian arrive au village pour ouvrir une librairie, chacun y va de son commentaire : pourquoi choisir ce coin charmant mais désert, où l'on préfère les rumeurs aux page-turners ? Pour le savoir, il faudra repasser. Vivian a un talent assez relatif pour la discussion. Et pour les conseils. A vrai dire, il aurait préféré ne plus jamais avoir affaire à un livre. Mais quand il s'est retrouvé malgré lui avec des centaines d'ouvrages sur les bras, il s'est juré de les vendre jusqu'au dernier. Le plus vite sera le mieux. Alors Vivian a un plan qui repose sur de vieux carnets, un peu d'improvisation et le moins d'interactions sociales possible. Qu'importe si une ado avide de lecture campe près du comptoir. Qu'importe si un gentil retraité vient chaque jour troquer une part de gâteau de riz contre un peu de compagnie. Le plan de Vivian est infaillible. Jusqu'à ce que l'histoire qu'il fuyait depuis toujours revienne réclamer sa fin.