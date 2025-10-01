Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires

Kevin Lecathelinais, Libraire se cache Le

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsque Vivian arrive au village pour ouvrir une librairie, chacun y va de son commentaire : pourquoi choisir ce coin charmant mais désert, où l'on préfère les rumeurs aux page-turners ? Pour le savoir, il faudra repasser. Vivian a un talent assez relatif pour la discussion. Et pour les conseils. A vrai dire, il aurait préféré ne plus jamais avoir affaire à un livre. Mais quand il s'est retrouvé malgré lui avec des centaines d'ouvrages sur les bras, il s'est juré de les vendre jusqu'au dernier. Le plus vite sera le mieux. Alors Vivian a un plan qui repose sur de vieux carnets, un peu d'improvisation et le moins d'interactions sociales possible. Qu'importe si une ado avide de lecture campe près du comptoir. Qu'importe si un gentil retraité vient chaque jour troquer une part de gâteau de riz contre un peu de compagnie. Le plan de Vivian est infaillible. Jusqu'à ce que l'histoire qu'il fuyait depuis toujours revienne réclamer sa fin.

Par Kevin Lecathelinais, Libraire se cache Le
Chez J'ai lu

|

Auteur

Kevin Lecathelinais, Libraire se cache Le

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires par Kevin Lecathelinais, Libraire se cache Le

Commenter ce livre

 

Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires

Kevin Lecathelinais, Libraire se cache Le

Paru le 01/10/2025

320 pages

J'ai lu

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290417423
9782290417423
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.