Mystérieux Noël au domaine de Castillon

Caroline Costa, Caroline Costa

ActuaLitté
A cause des chutes de neige, Vicky, décoratrice talentueuse, se retrouve coincée en Gironde chez son fantasque client, Basile Balizac de Castillon. Ce véritable accro aux guirlandes et aux sapins la convie alors au repas de fête qu'il organise avec ses proches. Quelle tablée ! Entre le fils discret, l'ex-épouse acariâtre, le rival faussement affable, ou encore la soeur effacée, le déjeuner s'annonce houleux... Mais alors que la première tournée de petits-fours circule, de mystérieux événements sèment la panique chez les invités et le personnel. Vicky est bien décidée à ne pas rester les bras croisés. On ne peut pas gâcher Noël, que diable !

Par Caroline Costa, Caroline Costa
Chez J'ai lu

|

Auteur

Caroline Costa, Caroline Costa

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Mystérieux Noël au domaine de Castillon

Caroline Costa, Caroline Costa

Paru le 01/10/2025

288 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290417256
