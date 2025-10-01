Inscription
#Roman francophone

Brûlants interdits

Bella Mason

ActuaLitté
Coup de foudre au bureau Le coup de foudre peut frapper partout... même au bureau ! C'est en cachant son identité que l'héritière Charlotte Kim a pu échapper à un mariage forcé. Dans la vie qu'elle s'est créée, elle se montre discrète et occupe à la perfection son poste d'assistante personnelle auprès d'Enzo De Luca. Pourtant, à mesure qu'elle côtoie le charismatique milliardaire, Charlotte sent peser sur elle le poids du secret. Elle aimerait tant se confier à Enzo, mais craint de perdre sa confiance, hélas ! Aussi, le jour où il la convie à un voyage d'affaires dans ses vignobles italiens, est-elle sur ses gardes. Parviendra-t-elle à taire son véritable prénom, quand elle brûle de l'entendre murmuré par Enzo ?

Bella Mason
Harlequin

|

Auteur

Bella Mason

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Brûlants interdits

Bella Mason

Paru le 01/10/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

9782280521758
