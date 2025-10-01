Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le secret de Lily ; Un ardent désir

Joss Wood, Kathie DeNosky

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le secret de Lily, Kathie DeNosky "Tu seras ma femme". Ces mots, Lily Kincaid a tant rêvé de les entendre dans la bouche de Daniel Addison... Hélas, s'il les prononce aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'elle porte son enfant, et non parce qu'il éprouve des sentiments pour elle. A quoi s'attendait-elle de la part de cet homme d'affaires intraitable, farouche rival de sa famille ? Comment a-t-elle pu seulement s'abandonner à ses caresses, et, pis, tomber follement amoureuse de lui ? Un ardent désir, Joss Wood Beah s'était pourtant juré de ne pas retomber sous le charme de Finn, son ex-mari et collègue... Et voilà qu'à la suite d'un dîner d'affaires, elle passe une nuit entre ses bras ! Pour ne rien arranger, Finn et elle doivent organiser ensemble le mariage de deux amis communs... Beah sait qu'elle a tout intérêt à protéger son coeur si elle ne veut pas qu'il se retrouve brisé à nouveau... Romans réédités

Par Joss Wood, Kathie DeNosky
Chez Harlequin

|

Auteur

Joss Wood, Kathie DeNosky

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le secret de Lily ; Un ardent désir par Joss Wood, Kathie DeNosky

Commenter ce livre

 

Le secret de Lily ; Un ardent désir

Joss Wood, Kathie DeNosky

Paru le 01/10/2025

320 pages

Harlequin

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280520423
9782280520423
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.