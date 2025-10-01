Le secret de Lily ; Un ardent désir

Le secret de Lily, Kathie DeNosky "Tu seras ma femme". Ces mots, Lily Kincaid a tant rêvé de les entendre dans la bouche de Daniel Addison... Hélas, s'il les prononce aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'elle porte son enfant, et non parce qu'il éprouve des sentiments pour elle. A quoi s'attendait-elle de la part de cet homme d'affaires intraitable, farouche rival de sa famille ? Comment a-t-elle pu seulement s'abandonner à ses caresses, et, pis, tomber follement amoureuse de lui ? Un ardent désir, Joss Wood Beah s'était pourtant juré de ne pas retomber sous le charme de Finn, son ex-mari et collègue... Et voilà qu'à la suite d'un dîner d'affaires, elle passe une nuit entre ses bras ! Pour ne rien arranger, Finn et elle doivent organiser ensemble le mariage de deux amis communs... Beah sait qu'elle a tout intérêt à protéger son coeur si elle ne veut pas qu'il se retrouve brisé à nouveau... Romans réédités