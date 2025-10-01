La tentation d'une vétérinaire ; Le rival des Fidji ; Les amants de l’hôpital Edwards

La tentation d'une vétérinaire, Juliette Hyland Violet est dans une situation impossible. Lasse d'être prise en pitié par ses proches après qu'elle a été abandonnée devant l'autel par son fiancé, elle s'est inventé un petit ami. Hélas, cet homme formidable n'existe pas et il lui faudra bientôt se rendre seule à un mariage ! A moins que Beck, son assistant irrésistible, ne lui serve de cavalier ? Surprise qu'il accepte de jouer la comédie de l'amoureux transi, Violet l'est davantage encore d'éprouver à son bras un trouble inédit... Le rival des Fidji, JC Harroway Quelle chance ! Alors qu'elle atterrit aux Fidji, Della savoure son bonheur. Durant deux semaines, elle profitera de ce cadre idyllique, tout en effectuant des opérations pro bonoà l'hôpital du Pacifique. Si ce programme a de quoi la réjouir, sa rencontre avec le Dr Harvey Ward lui fait l'effet d'une douche froide. Cet homme est son rival depuis toujours, mais aussi l'amant qui, trois ans plus tôt, lui a offert une nuit inoubliable... + 1 roman gratuit dans ce livre : Les amants de l'hôpital Edwards, Robin Gianna - réédité