Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La tentation d'une vétérinaire ; Le rival des Fidji ; Les amants de l’hôpital Edwards

Juliette Hyland, JC Harroway, Robin Gianna

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La tentation d'une vétérinaire, Juliette Hyland Violet est dans une situation impossible. Lasse d'être prise en pitié par ses proches après qu'elle a été abandonnée devant l'autel par son fiancé, elle s'est inventé un petit ami. Hélas, cet homme formidable n'existe pas et il lui faudra bientôt se rendre seule à un mariage ! A moins que Beck, son assistant irrésistible, ne lui serve de cavalier ? Surprise qu'il accepte de jouer la comédie de l'amoureux transi, Violet l'est davantage encore d'éprouver à son bras un trouble inédit... Le rival des Fidji, JC Harroway Quelle chance ! Alors qu'elle atterrit aux Fidji, Della savoure son bonheur. Durant deux semaines, elle profitera de ce cadre idyllique, tout en effectuant des opérations pro bonoà l'hôpital du Pacifique. Si ce programme a de quoi la réjouir, sa rencontre avec le Dr Harvey Ward lui fait l'effet d'une douche froide. Cet homme est son rival depuis toujours, mais aussi l'amant qui, trois ans plus tôt, lui a offert une nuit inoubliable... + 1 roman gratuit dans ce livre : Les amants de l'hôpital Edwards, Robin Gianna - réédité

Par Juliette Hyland, JC Harroway, Robin Gianna
Chez Harlequin

|

Auteur

Juliette Hyland, JC Harroway, Robin Gianna

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La tentation d'une vétérinaire ; Le rival des Fidji ; Les amants de l’hôpital Edwards par Juliette Hyland, JC Harroway, Robin Gianna

Commenter ce livre

 

La tentation d'une vétérinaire ; Le rival des Fidji ; Les amants de l’hôpital Edwards

Juliette Hyland, JC Harroway, Robin Gianna

Paru le 01/10/2025

272 pages

Harlequin

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280520119
9782280520119
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.