L'inconnu des lettres

Angleterre, 1810 "Gentleman honnête et fortuné cherche jeune femme de bonne famille pour correspondance, en vue d'un mariage". Face à cette petite annonce publiée dans le journal, Daphne ne peut retenir sa plume : qui ose vouloir commander une fiancée comme il commanderait une montre sur catalogue ? C'est donc une lettre incisive qu'elle lui envoie, sous pseudonyme, certaine de le moucher. Quelle n'est pas sa surprise de recevoir une réponse sous quelques jours ! L'inconnu est moqueur, arrogant, et elle refuse de capituler sans combattre ! Au fil de leurs échanges, cependant, les mots et les pensées dévoilées de ce M. Dishforth l'intriguent, l'envoûtent, et lui donnent envie de faire tomber les masques... à ses risques et périls !