Monsieur Hérisson et Monsieur Loir vivent au bord d'une flaque, à l'orée de la forêt. Avec eux, c'est chacun son côté, chacun son terrier ! En effet, ces deux-là ne s'aiment pas et s'ils se croisent, ça finit toujours en noms d'oiseaux : maudit rat déplumé, fichue boule de cure-dents, sac à puces... Les idées ne manquent pas quand il s'agit de s'invectiver ! Quand un soir d'hiver Monsieur Loir balance du haut d'un arbre une grosse pomme sur les piquants de son voisin, alors là, c'en est trop ! Monsieur Hérisson rumine et va trouver Bousier pour lui demander de construire un grand mur entre Loir et lui, en échange de quelques graines et limaces. "Tu as jusqu'au printemps ! Bonne nuit ! dit Monsieur Hérisson en claquant la bûche de son terrier". Sauf qu'à la sortie de l'hiver, lorsque les deux voisins se réveillent, c'est un pont qui a été bâti par Bousier au lieu du mur commandé ! Et devinez quoi ? De quiproquos en politesses, d'hésitations en rapprochements, Loir et Hérisson vont finalement devenir... inséparables ! Dans cette fable philosophique à hauteur d'enfant, Anne Crahay campe des personnages expressifs, drôles et touchants.