The river has roots

Dans la petite ville de Thistleford, non loin de la Féerie, vit la mystérieuse famille Hawthorn. C'est là qu'elle plante, soigne et taille ses arbres, des saules enchantés dont elle utilise chaque partie : les feuilles pour le thé, l'écorce pour les remèdes, le bois pour les instruments. Personne n'est plus dévoué à ce travail que les filles Hawthorn, Esther et Ysabel, qui s'aiment autant qu'elles chérissent leurs arbres. Mais lorsque Esther rejette un prétendant insistant au profit d'un amant venu de l'énigmatique Arcadie, le lien qui unit les deux soeurs est menacé, tout comme leur vie...