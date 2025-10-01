L'Education des papillons

Serena est une redoutable femme d'affaires, qui vit de manière opulente à Milan. Mais, lorsqu'elle tombe accidentellement enceinte d'Aurora, elle doit endosser la toute nouvelle responsabilité de mère. Six ans plus tard, dans une colonie de vacances nichée au coeur des montagnes suisses, un incendie ravageur menace la vie des douze jeunes pensionnaires. Les équipes de secours croient les avoir toutes retrouvées, or il manque Aurora. Aucune trace de son corps n'est repérée dans les décombres. Cependant, le deuil de Serena n'est que de courte durée : une personne anonyme la contacte, affirmant que sa fille est non seulement vivante, mais aussi en danger. Sa plus grande mission commence alors : sauver Aurora. Un roman magnifique sur le deuil et l'amour filial qui ne laissera pas en reste les amateurs de page-turners. Victoria Gairin, Le Point. Un thriller psychologique original et maîtrisé. Jean-Paul Guéry, Presse Océan. Traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bokobza.