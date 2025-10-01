Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

L'Education des papillons

Donato Carrisi, Anaïs Bouteille-Bokobza

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Serena est une redoutable femme d'affaires, qui vit de manière opulente à Milan. Mais, lorsqu'elle tombe accidentellement enceinte d'Aurora, elle doit endosser la toute nouvelle responsabilité de mère. Six ans plus tard, dans une colonie de vacances nichée au coeur des montagnes suisses, un incendie ravageur menace la vie des douze jeunes pensionnaires. Les équipes de secours croient les avoir toutes retrouvées, or il manque Aurora. Aucune trace de son corps n'est repérée dans les décombres. Cependant, le deuil de Serena n'est que de courte durée : une personne anonyme la contacte, affirmant que sa fille est non seulement vivante, mais aussi en danger. Sa plus grande mission commence alors : sauver Aurora. Un roman magnifique sur le deuil et l'amour filial qui ne laissera pas en reste les amateurs de page-turners. Victoria Gairin, Le Point. Un thriller psychologique original et maîtrisé. Jean-Paul Guéry, Presse Océan. Traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bokobza.

Par Donato Carrisi, Anaïs Bouteille-Bokobza
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Donato Carrisi, Anaïs Bouteille-Bokobza

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Education des papillons par Donato Carrisi, Anaïs Bouteille-Bokobza

Commenter ce livre

 

L'Education des papillons

Donato Carrisi trad. Anaïs Bouteille-Bokobza

Paru le 01/10/2025

544 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254553
9782253254553
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.