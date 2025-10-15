Crédit illimité

"Y a pas un proche qui pourrait vous dépanner ? - Je n'ai plus de proches. - C'est-à-dire ? - C'est-à-dire que je n'ai plus que des lointains". Diego Lambert n'a plus le choix. Ce mâle blanc, hétérosexuel de presque cinquante ans, alcoolique repenti, ex-cocaïnomane, sans chéquier ni permis de conduire a assurément touché le fond. Alors, pour ne pas couler définitivement, il doit se résoudre à faire ce qu'il s'était toujours interdit en demandant de l'aide à son père. Un homme autoritaire, dominateur, avec qui il n'a jamais su dialoguer autrement que dans la colère. Mais contre toute attente, le patriarche accepte de l'aider... non sans imposer ses conditions ! En échange de cinquante mille euros, Diego devra endosser le rôle que personne ne veut jouer dans l'entreprise paternelle : celui du salaud de service, du liquidateur chargé de licencier quinze employés de la multinationale. Il croit tenir là son salut. Mais rien - absolument rien - ne va se passer comme prévu.