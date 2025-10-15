Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Crédit illimité

Nicolas Rey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Y a pas un proche qui pourrait vous dépanner ? - Je n'ai plus de proches. - C'est-à-dire ? - C'est-à-dire que je n'ai plus que des lointains". Diego Lambert n'a plus le choix. Ce mâle blanc, hétérosexuel de presque cinquante ans, alcoolique repenti, ex-cocaïnomane, sans chéquier ni permis de conduire a assurément touché le fond. Alors, pour ne pas couler définitivement, il doit se résoudre à faire ce qu'il s'était toujours interdit en demandant de l'aide à son père. Un homme autoritaire, dominateur, avec qui il n'a jamais su dialoguer autrement que dans la colère. Mais contre toute attente, le patriarche accepte de l'aider... non sans imposer ses conditions ! En échange de cinquante mille euros, Diego devra endosser le rôle que personne ne veut jouer dans l'entreprise paternelle : celui du salaud de service, du liquidateur chargé de licencier quinze employés de la multinationale. Il croit tenir là son salut. Mais rien - absolument rien - ne va se passer comme prévu.

Par Nicolas Rey
Chez J'ai lu

|

Auteur

Nicolas Rey

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Crédit illimité par Nicolas Rey

Commenter ce livre

 

Crédit illimité

Nicolas Rey

Paru le 15/10/2025

190 pages

J'ai lu

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290387580
9782290387580
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.