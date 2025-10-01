Quels secrets cache l'ombre du jacaranda, l'arbre fétiche de Stella ? Il faudra à son ami Milan des années pour le découvrir. Des années pour percer les silences du Rwanda, dévasté après le génocide des Tutsi. En rendant leur parole aux disparus, les jeunes gens échapperont à la solitude, et trouveront la paix près des rivages magnifiques du lac Kivu. Sur quatre générations, Gaël Faye raconte l'histoire terrible d'un pays qui s'essaie malgré tout au dialogue et au pardon. Comme un arbre se dresse entre ténèbres et lumière, Jacaranda célèbre l'humanité, paradoxale, aimante, vivante. D'une force et d'une sensibilité peu communes. Jean-Claude Vantroyen, Le Soir. Il sort de ces pages une extraordinaire puissance de vie. Gaël Faye met en scène des personnages d'une énergie folle, qu'on aimerait rencontrer un jour. Stéphanie Janicot, La Croix. Chez Gaël Faye, les grands-mères relient leurs petits-enfants à leur arbre généalogique, arbre qui les sort de la solitude abyssale où l'on se sent quand on n'est relié à rien ni à personne. Astrid de Larminat, Le Figaro littéraire. Un roman d'une douloureuse beauté, dont la douceur de ton ne fait que souligner l'horreur du génocide et les difficultés de l'après. Minh Tran Huy, Madame Figaro. Prix Renaudot 2024.