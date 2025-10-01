Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

La Protégée

Marlène Charine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la suite de son témoignage contre son compagnon, criminel de haut vol, Maddy entre dans un programme de protection. Elle repart de zéro, avec une nouvelle identité. Elle que la presse avait surnommée " la muse du vampire " devient professeure dans un institut pour enfants en réinsertion sociale ou présentant des troubles mentaux. Parmi eux, Abel, un petit garçon autiste, qui prétend communiquer avec une mystérieuse " dame rouge " . Chargé du suivi de Maddy, le commandant Theven continue de nourrir des soupçons envers sa protégée. Et si la justice avait signé un pacte avec le diable en passant un marché avec elle ? Un excellent thriller à la fin insoupçonnable. Le Progrès. Il n'a pas fallu longtemps à Marlène Charine pour se profiler dans la cour des grands. Addictif ! Marie Claire.

Par Marlène Charine
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Marlène Charine

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Protégée par Marlène Charine

Commenter ce livre

 

La Protégée

Marlène Charine

Paru le 01/10/2025

352 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253250142
9782253250142
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.