La Protégée

A la suite de son témoignage contre son compagnon, criminel de haut vol, Maddy entre dans un programme de protection. Elle repart de zéro, avec une nouvelle identité. Elle que la presse avait surnommée " la muse du vampire " devient professeure dans un institut pour enfants en réinsertion sociale ou présentant des troubles mentaux. Parmi eux, Abel, un petit garçon autiste, qui prétend communiquer avec une mystérieuse " dame rouge " . Chargé du suivi de Maddy, le commandant Theven continue de nourrir des soupçons envers sa protégée. Et si la justice avait signé un pacte avec le diable en passant un marché avec elle ? Un excellent thriller à la fin insoupçonnable. Le Progrès. Il n'a pas fallu longtemps à Marlène Charine pour se profiler dans la cour des grands. Addictif ! Marie Claire.