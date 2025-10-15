Le parfum des forêts

L'homme et l'arbre : un duo vital lié depuis les origines mais que tout aujourd'hui semble séparer. Dominique Roques raconte les contradictions d'une économie essentielle à l'humanité. De l'Antiquité à nos jours, des mythiques cèdres du Liban aux bois bleus du Paraguay, il nous livre le destin des forêts du monde. L'homme passe sur terre un court instant ; l'arbre, des millénaires. En malmenant les forêts, c'est l'humanité que nous mettons en danger. Alors protégeons les forêts sauvages, restaurons, replantons, dans les déserts, les villes et les champs. Le temps de la réconciliation des hommes et des arbres est-il arrivé ? Un récit délicat, qui accorde une attention particulière aux personnes et aux moments vécus. Virginie Bloch-Lainé, Libération. Un récit complètement personnel et absolument magnifique sur la relation entre les hommes et les arbres, pour affirmer que les forêts sont éternelles. Elisabeth Quint, 28 minutes/Arte.