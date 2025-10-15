Inscription
Fragiles libertés

Jean-Marc Berthon

ActuaLitté
" La question LGBT+ est devenue l'une des plus inflammables de la société internationale, l'une de celles qui cristallise avec le plus d'intensité l'opposition entre les démocraties et les régimes autoritaires " . Le monde d'aujourd'hui est-il " safe " pour les LGBT+ ? Où les personnes homosexuelles, trans, queers peuvent-elles vivre en toute liberté ? Quels sont leurs droits, dans quels régimes ? Quels sont les pays qui les pourchassent, les incarcèrent, et parfois, les condamnent à mort ? Jean-Marc Berthon est un ambassadeur très particulier. Il n'est attaché à aucun pays. Il intervient dans tous. Il a été nommé en 2022 " ambassadeur pour les droits des personnes LGBT + " , par le président de la République. Sa mission l'emmène d'un Etat à un autre, entre négociations feutrées et dénonciation publique. Au sein des grandes organisations internationales, il déploie une diplomatie d'un nouveau genre. Témoin d'une révolution globale, ce livre extrêmement documenté offre un panorama détaillé et mondial des droits des LGBT+. Dans un tiers des pays de la planète, l'homosexualité est tout simplement hors la loi. Un autre tiers, sans criminaliser, harcèle et réprime sans relâche. De fait, les pays où les droits LGBT+ sont les plus avancés recoupent la carte des pays démocratiques. L'orientation sexuelle et l'identité de genre y sont respectées. L'égalité des droits progresse (sur les unions de même sexe, ou la possibilité de faire famille, de transitionner). Mais pour combien de temps ? Cette étude inédite et exhaustive est aussi un appel à la vigilance : poussé par les populistes, le raz-de-marée conservateur menace, même dans les régimes jusqu'ici libéraux (comme en témoigne la récente " contre-révolution " trumpienne).

Par Jean-Marc Berthon
Chez Grasset & Fasquelle

Auteur

Jean-Marc Berthon

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Sociologie

Paru le 15/10/2025

400 pages

Grasset & Fasquelle

20,90 €

9782246843375
