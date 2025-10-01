Inscription
#Essais

Pister les créatures fabuleuses

Baptiste Morizot, Gilberte Tsaï

"Dragons et licornes peuplent nos histoires. Ce que je veux raconter ici, c'est que nous n'avons peut-être pas besoin d'imaginer des animaux fantastiques pour enchanter nos vies. Et si des créatures fabuleuses arpentaient déjà le monde là-dehors ? " Elles méritent qu'on aille les pister, pour apprendre à habiter ensemble la Terre, et faire face aux temps incertains qui arrivent. L'auteur nous entraîne sur les traces des ours métis du changement climatique, des loups pêcheurs, des abeilles cartographes... Ces êtres possèdent des corps fascinants, qui ouvrent pour chacun d'eux une manière de vivre puissante et improbable. Pister les créatures fabuleuses, c'est partir à la recherche de ce qu'il y a de fabuleux chez les animaux. En pistant les prédateurs, le philosophe a réappris à faire attention à toutes formes de vie. Il critique l'existentialisme en ce qu'il a fait de l'être humain le seul sujet dans un monde vide de sens, rempli d'objets, et déconstruit le mythe occidental d'un homme au-dessus de la chaîne alimentaire, en dehors de la communauté animale. Coralie Schaub, Libération

Par Baptiste Morizot, Gilberte Tsaï
Chez Bayard

|

Auteur

Baptiste Morizot, Gilberte Tsaï

Editeur

Bayard

Genre

Ouvrages généraux

Pister les créatures fabuleuses

Baptiste Morizot

Paru le 01/10/2025

120 pages

Bayard

12,90 €

9782227503199
© Notice établie par ORB
