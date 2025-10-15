Inscription
#Essais

Gaza, quel avenir ?

Laetitia Bucaille

ActuaLitté
Le 7 octobre 2023, les attaques perpétrées par des miliciens du Hamas et des hommes échappés de l'enclos gazaoui ont interrompu la fiction d'un conflit sous contrôle et broyé l'insouciance de la société israélienne. Déterminé à éradiquer le Hamas, Israël inflige une guerre à Gaza qui met en péril l'avenir physique et politique des Palestiniens. L'ennemi est-il devenu si menaçant qu'il faille aujourd'hui l'anéantir ? Si la communauté internationale stoppe la logique d'écrasement israélienne, comment envisager les contours d'une souveraineté palestinienne ? Existe-t-il une alternative à la séparation ? Si la "victoire totale" sur laquelle mise Benyamin Netanyahou mène à la liquidation de la question palestinienne et à la destruction des Gazaouis, le déferlement de violence ne mine-t-il pas les fondements de l'Etat et de la société israélienne ? Deux ans après son déclenchement, Laetitia Bucaille examine les voies possibles pour s'enfoncer dans la guerre ou s'en extraire et construire la paix.

Par Laetitia Bucaille
Chez Stock

|

Auteur

Laetitia Bucaille

Editeur

Stock

Genre

Conflit israélo-palestinien

Gaza, quel avenir ?

Laetitia Bucaille

Paru le 15/10/2025

272 pages

Stock

20,50 €

9782234099494
