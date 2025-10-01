Les chemins de la colère

" A force de sauter d'un avion à un autre pour couvrir un sommet économique à Singapour ou au Japon, je survolais une planète que je croyais connaître. Si je mesurais la gravité des mots que j'employais dans mes articles, je n'avais pas forcément conscience du sort des victimes. Il a fallu que ma mère tombe gravement malade dans les années qui suivirent la chute de Lehman Brothers pour que j'éprouve dans ma chair la violence des mesures que j'énumérais dans mes articles. " Plus de quinze ans après la chute de Lehman Brothers, quels stigmates a laissé à l'Europe la crise de 2008 ? Antonio Rodriguez Castineira, journaliste économique, navigue sans peine dans le vocabulaire technique des puissants de ce monde. A bord d'un étonnant taxi qui le mène des côtes galiciennes, région pauvre du Nord de l'Espagne, jusqu'à à la Suisse, il emprunte les routes de l'émigration espagnole et rencontre ceux qui ont dû partir, ceux qui sont rentrés et ceux qui ne sont jamais partis. A travers leurs récits, il renoue avec sa propre histoire et plonge dans les conséquences bien réelles d'une crise qui, pour beaucoup, reste abstraite. Un road-trip économique et intime qui dessine peu à peu le portrait d'un continent fracturé et livre une clé pour comprendre la colère qui monte partout en Europe.