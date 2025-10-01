Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les chemins de la colère

Eloïse Héritier, Antonio Rodriguez Castineira

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" A force de sauter d'un avion à un autre pour couvrir un sommet économique à Singapour ou au Japon, je survolais une planète que je croyais connaître. Si je mesurais la gravité des mots que j'employais dans mes articles, je n'avais pas forcément conscience du sort des victimes. Il a fallu que ma mère tombe gravement malade dans les années qui suivirent la chute de Lehman Brothers pour que j'éprouve dans ma chair la violence des mesures que j'énumérais dans mes articles. " Plus de quinze ans après la chute de Lehman Brothers, quels stigmates a laissé à l'Europe la crise de 2008 ? Antonio Rodriguez Castineira, journaliste économique, navigue sans peine dans le vocabulaire technique des puissants de ce monde. A bord d'un étonnant taxi qui le mène des côtes galiciennes, région pauvre du Nord de l'Espagne, jusqu'à à la Suisse, il emprunte les routes de l'émigration espagnole et rencontre ceux qui ont dû partir, ceux qui sont rentrés et ceux qui ne sont jamais partis. A travers leurs récits, il renoue avec sa propre histoire et plonge dans les conséquences bien réelles d'une crise qui, pour beaucoup, reste abstraite. Un road-trip économique et intime qui dessine peu à peu le portrait d'un continent fracturé et livre une clé pour comprendre la colère qui monte partout en Europe.

Par Eloïse Héritier, Antonio Rodriguez Castineira
Chez Bayard

|

Auteur

Eloïse Héritier, Antonio Rodriguez Castineira

Editeur

Bayard

Genre

Altermondialisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les chemins de la colère par Eloïse Héritier, Antonio Rodriguez Castineira

Commenter ce livre

 

Les chemins de la colère

Antonio Rodriguez Castineira

Paru le 01/10/2025

256 pages

Bayard

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782227501867
9782227501867
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.