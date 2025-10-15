La confrontation

Emile, négociateur du GIGN, doit intervenir lors d'une prise d'otage, dans une école maternelle. Une situation presque banale pour lui, à ceci près : le forcené prétend s'appeler Elon Musk. Après le succès de S'adapter, prix Goncourt des Lycéens et prix Femina 2021, Clara Dupont-Monodnous offre un texte haletant, conçu comme une joute médiévale. Une farce triste, qui rappelle aussi la sacralité du verbe. "L'envers du décor est un club d'investigation et de réflexion tout autant qu'une collection. Nous y accueillons des romans et des essais explorant une réalité historique ou contemporaine dont des pans cachés, sciemment ou pas, restent à découvrir". Marc Dugain