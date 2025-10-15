Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La confrontation

Clara Dupont-Monod

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Emile, négociateur du GIGN, doit intervenir lors d'une prise d'otage, dans une école maternelle. Une situation presque banale pour lui, à ceci près : le forcené prétend s'appeler Elon Musk. Après le succès de S'adapter, prix Goncourt des Lycéens et prix Femina 2021, Clara Dupont-Monodnous offre un texte haletant, conçu comme une joute médiévale. Une farce triste, qui rappelle aussi la sacralité du verbe. "L'envers du décor est un club d'investigation et de réflexion tout autant qu'une collection. Nous y accueillons des romans et des essais explorant une réalité historique ou contemporaine dont des pans cachés, sciemment ou pas, restent à découvrir". Marc Dugain

Par Clara Dupont-Monod
Chez Albin Michel

|

Auteur

Clara Dupont-Monod

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La confrontation par Clara Dupont-Monod

Commenter ce livre

 

La confrontation

Clara Dupont-Monod

Paru le 15/10/2025

160 pages

Albin Michel

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226506368
9782226506368
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.