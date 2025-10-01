Inscription
#Essais

Conversations américaines

Jean-Claude Michéa, Michael Behrent

ActuaLitté
"En bousculant nos certitudes, Michéa rend possible une recomposition intégrale de la politique". Michael Behrent Depuis plusieurs décennies, Jean-Claude Michéa analyse la façon dont la société contemporaine a basculé dans le libéralisme, sous sa double forme d'économie de marché et de culture progressiste. Nourri du socialisme orwellien, il n'a eu de cesse de dénonçer l'abandon des classes populaires par la gauche -de Mitterrand à Macron-, au profit d'un libéralisme culturel qui a nourri les pires dérives du wokisme. Ce petit essai lumineux, né de conversations entre Jean-Claude Michéa et Michael Behrent, universitaire et essayiste américain de renom, spécialiste de l'oeuvre de Michel Foucault, montre combien les intuitions et analyses de Michéa étaient prémonitoires. Il éclaire les similitudes entre la profonde crise morale et politique française et la situation américaine, où un peuple abandonné par les élites démocrates a permis l'accession au pouvoir de Donald Trump. N'est-il pas temps d'envisager une recomposition intégrale de la politique ? Tel est peut-être la question et l'espoir auxquels nous renvoie la lucidité sans concession de Jean-Claude Michéa.

Par Jean-Claude Michéa, Michael Behrent
Chez Albin Michel

|

Auteur

Jean-Claude Michéa, Michael Behrent

Editeur

Albin Michel

Genre

Actualité politique internatio

Conversations américaines

Jean-Claude Michéa, Michael Behrent

Paru le 01/10/2025

174 pages

Albin Michel

17,90 €

9782226505231
