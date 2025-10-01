Inscription
#Beaux livres

Pizza Gabriel

Gabriel Reboul, Sylvana Ruggeri

ActuaLitté
Et si la meilleure pizza était celle que vous faites vous-même ? Plat convivial par excellence, la pizza est la star de nos soirées entre amis. Mais pourquoi se contenter de la version surgelée ou livrée quand il est si simple - et bien meilleur - de la faire soi-même ? Dans ce livre aussi gourmand qu'inspirant, Gabriel Reboul, passionné et expert de la pâte à pizza, vous livre tous ses secrets pour des pizzas napolitaines réussies à tous les coups. Grâce à ses conseils et astuces, vous apprendrez à maîtriser l'art de la pâte, avec 3 recettes inratables selon le temps dont vous disposez (1 heure, 1 jour ou 2 jours). Laissez-vous ensuite guider par 50 recettes de pizzas savoureuses, classées par saison pour varier les plaisirs toute l'année : - les incontournables de la terre : Margherita, Regina, et bien plus encore ; - des créations iodées : crevettes, poissons et saveurs marines ; - des options végétariennes pleines de fraîcheur ; - et même des pizzas sucrées, à la fraise ou au chocolat, pour étonner vos invités ! Un ouvrage complet, accessible et terriblement appétissant pour faire de chaque pizza une réussite... et de chaque repas un moment de partage. Gabriel Reboul commence sa carrière de pizzaïolo dans le restaurant de son père à Belfort. Passionné par la pizza et par sa pâte, il cherche sans cesse à se réinventer et publie son premier TikTok en mars 2023. Il enchaîne les vidéos virales et devient, 1 an après des débuts, le pizzaïolo le plus suivi du paysage français, avec au total plus d'1 million d'abonnés. Fort de ce succès, il ouvre son premier restaurant, Pizza Gabriel, en février 2025, à Danjoutin, en Franche-Comté.

Par Gabriel Reboul, Sylvana Ruggeri
Chez Albin Michel

|

Auteur

Gabriel Reboul, Sylvana Ruggeri

Editeur

Albin Michel

Genre

Cakes, pizza

Pizza Gabriel

Gabriel Reboul

Paru le 01/10/2025

160 pages

Albin Michel

22,90 €

ActuaLitté
9782226504326
