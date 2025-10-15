Sois humble et regarde

Photographe-voyageur, JC Pieri ne cherche pas à capturer le monde, il l'écoute, il s'y perd. Ses pas le portent là où l'on vit autrement, là où un simple regard constitue un échange unique et où l'humanité se révèle dans sa plus simple beauté. A travers l'objectif de son appareil, il nous invite à parcourir vingt terres lointaines, toutes différentes mais toutes habitées par le même respect profond du vivant. Il nous conte des fragments de vie saisis dans l'instant, où chaque visage rencontré semble nous parler d'un ailleurs oublié - comme ces membres de la tribu Kokama Yakami au coeur du Brésil, ou les Mentawaï, gardiens des forêts primordiales de Sumatra. Ses voyages sont aussi un face-à-face avec la nature sauvage, pure, sans masque. La rencontre fugace d'un léopard noir au coeur de la brousse, la majesté tranquille d'un rhinocéros blanc. Le photographe n'impose rien : il attend, il accueille. Il nous rappelle que la nature ne se prend pas, elle se reçoit. Dans ces instants suspendus, c'est tout un monde qu'il nous invite à contempler, à respecter, à aimer. Car au fond, ces images ne racontent pas seulement des lieux ou des peuples. Elles nous rappellent que voyager, c'est avant tout se rencontrer soi-même, au fil des routes et des regards partagés. Photographe et réalisateur professionnel, JC Pieri exerce ce métier depuis plus de 20 ans. Longtemps spécialisé dans les sports extrêmes, il se développe dans la photo animalière et le portrait. Grand voyageur, JC a visité plus de 70 pays, comme le Kenya où il s'est rendu à plusieurs reprises, la Namibie, le Brésil, le Costa Rica, l'Indonésie, ou encore l'Antarctique. Il partage ses photos et ses voyages mais également ses connaissances techniques sur les réseaux sociaux avec plus de 650 K abonnés sur Instagram et 500 K sur Youtube.