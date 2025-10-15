Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le grand almanach mathématique

Roger Mansuy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Saviez-vous que le garde du corps de Trotsky était spécialiste de logique ? Que la première personne à avoir utilisé l'écriture décimale en France est une femme (dont on ne sait quasiment rien) ? Ou encore que la fameuse somme des entiers de 1 à 1000 calculée en son temps par le jeune Gauss figurait déjà dans un texte carolingien ? Avec cet almanach accessible et ludique, vous avez rendez-vous chaque jour avec les mathématiques ! A la façon d'un Ian Stewart, Roger Mansuy renoue avec une riche tradition et dresse sa propre liste de miscellanées, finement choisies à travers les époques et les cultures, les domaines et les continents. Esprit passionné et curieux, il nous fait partager une année d'émerveillements, 367 pépites - oui, le 30 février a existé ! - qui jettent une lumière inédite sur sa discipline : énigmes, histoires, percées scientifiques, anecdotes, anniversaires, etc. Quantité de surprises vous attendent tout au long de ce livre hors du commun, au-delà du plaisir de faire des mathématiques et d'enrichir sa culture générale !

Par Roger Mansuy
Chez Albin Michel

|

Auteur

Roger Mansuy

Editeur

Albin Michel

Genre

Histoire des mathématiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grand almanach mathématique par Roger Mansuy

Commenter ce livre

 

Le grand almanach mathématique

Roger Mansuy

Paru le 15/10/2025

416 pages

Albin Michel

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226494450
9782226494450
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.