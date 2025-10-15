Le grand almanach mathématique

Saviez-vous que le garde du corps de Trotsky était spécialiste de logique ? Que la première personne à avoir utilisé l'écriture décimale en France est une femme (dont on ne sait quasiment rien) ? Ou encore que la fameuse somme des entiers de 1 à 1000 calculée en son temps par le jeune Gauss figurait déjà dans un texte carolingien ? Avec cet almanach accessible et ludique, vous avez rendez-vous chaque jour avec les mathématiques ! A la façon d'un Ian Stewart, Roger Mansuy renoue avec une riche tradition et dresse sa propre liste de miscellanées, finement choisies à travers les époques et les cultures, les domaines et les continents. Esprit passionné et curieux, il nous fait partager une année d'émerveillements, 367 pépites - oui, le 30 février a existé ! - qui jettent une lumière inédite sur sa discipline : énigmes, histoires, percées scientifiques, anecdotes, anniversaires, etc. Quantité de surprises vous attendent tout au long de ce livre hors du commun, au-delà du plaisir de faire des mathématiques et d'enrichir sa culture générale !