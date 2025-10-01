Qui sont vraiment les licornes, ces créatures fabuleuses qui galopent dans l'imaginaire des Hommes depuis des siècles ? Changeantes, envoûtantes, elles se métamorphosent sans cesse et portent en elles mille symboles. Lili n'a qu'un désir : cavaler au vent avec elles. Etes-vous prêts à la suivre ? Une collection spectaculaire dirigée par Benjamin Lacombe, qui revisite avec brio les mondes peuplant nos imaginaires depuis toujours.