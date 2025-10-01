Inscription
#Album jeunesse

Les licornes

Cécile Roumiguière, Justine Brax

ActuaLitté
Qui sont vraiment les licornes, ces créatures fabuleuses qui galopent dans l'imaginaire des Hommes depuis des siècles ? Changeantes, envoûtantes, elles se métamorphosent sans cesse et portent en elles mille symboles. Lili n'a qu'un désir : cavaler au vent avec elles. Etes-vous prêts à la suivre ? Une collection spectaculaire dirigée par Benjamin Lacombe, qui revisite avec brio les mondes peuplant nos imaginaires depuis toujours.

Par Cécile Roumiguière, Justine Brax
Chez Albin Michel



Auteur

Cécile Roumiguière, Justine Brax

Editeur

Albin Michel

Genre

Autres encyclopédies (11 ans e

Les licornes

Cécile Roumiguière, Justine Brax

Paru le 01/10/2025

64 pages

Albin Michel

23,90 €

9782226502025
