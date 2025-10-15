Le philosophe Henri-Saint-Simon (1760-1825) est un personnage étonnant, voire extravagant, aux multiples facettes, dont la pensée audacieuse a façonné les fondements des idéologies modernes. Figure singulière, libéral, libertin, voire libertaire, Saint-Simon s'érige en " novateur " dans une époque où les révolutions politiques, scientifiques et industrielles se heurtent et se mêlent. Inventeur de concepts, il se positionne en réformateur et en fondateur d'une vision du monde inédite : celle de la " société industrielle " . Son oeuvre, véritable laboratoire d'idées, éclaire encore les débats contemporains sur les enjeux anthropologiques de l'industrialisation. A l'occasion du bicentenaire de sa mort, cette biographie captivante redécouvre un personnage complexe et son héritage de longue portée. Pierre Musso apporte un nouveau regard sur la vie extraordinaire de cet homme et sur la puissance d'une oeuvre qui défie les époques. Pierre Musso, philosophe et politiste, est professeur des universités et spécialiste de Saint-Simon. Il a co-dirigé l'édition critique des Ouvres complètes (PUF, 2013) et il est l'éditeur de sa correspondance (Manucius, 2025). Ses recherches portent sur la philosophie des réseaux, la politique et l'imaginaire industriel. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, notamment chez Fayard, dont Le Temps de l'Etat-Entreprise et La Religion industrielle.