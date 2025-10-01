Arrête de scroller (pour de bon)

48 heures ! C'est le temps qu'il vous faut pour réapprendre à vous détacher de votre téléphone et reprendre le contrôle de votre vie. Eh oui, c'est possible ! Comment je sais ça ? Parce que je l'ai vécu. Je suis d'une génération qui a grandi avec son téléphone, et comme beaucoup, je n'ai pas vu venir les comportements addictifs liés à celui-ci. J'avais envie de lire et de sortir plus, de découvrir le monde, de faire des projets, mais le téléphone l'emportait toujours. J'étais démotivé et je me laissais emporter par le cercle vicieux du scroll. Puis, j'ai eu un déclic, c'en était assez ! Je me suis renseigné, j'ai compulsé plein d'études et j'ai testé toutes les techniques possibles. Des plus connues comme les bloqueurs d'applications, aux plus radicales comme enfermer son téléphone dans sa boîte aux lettres. Après plusieurs essais, j'ai fini par trouver LA méthode pour arrêter de scroller et ne pas replonger. Il m'a suffi de 48 heures. C'est cette méthode, combinée à quelques autres techniques simples, qui m'a permis de me décrocher de mon téléphone. Résultat : je suis passé de dix heures à une heure de temps d'écran par jour ! Si vous aussi vous voulez reprendre le contrôle de votre vie et retrouver une utilisation raisonnée du téléphone, je vous donne toutes les clés dans ce livre pour relever le défi. A vous de jouer ! Charlie Haid est passionné de psychologie depuis son plus jeune âge. Il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos de mentalisme dans lesquelles il décrypte les pensées de ses interlocuteurs. Charlie Haid est suivi par près de trois millions de personnes. Il est également l'auteur à succès des livres Hack ton cerveau... et celui des autres ! (2022) et Deviens un aimant social(2024) chez Albin Michel. Ancien utilisateur compulsif du téléphone, il s'en est détaché pour vivre dans le monde réel.