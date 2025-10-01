Cités mythiques, forêts enchantées, manoirs maudits... Les mondes fantastiques foisonnent sur Terre comme dans nos imaginaires. Prenez la main de la petite Anna et laissez-vous entraîner jusqu'au coeur de l'Atlantide, à travers la cité flottante de Laputa ou les couloirs du château de Dracula. Une fois leurs portes magiques franchies, saurez-vous en revenir ? Une collection spectaculaire dirigée par Benjamin Lacombe, qui revisite avec brio les mondes peuplant nos imaginaires depuis toujours.
Par
Sébastien Perez, Kim Minji, Minji Kim Chez
Albin Michel
