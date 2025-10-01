Inscription
#Album jeunesse

Les mondes fantastiques

Sébastien Perez, Kim Minji, Minji Kim

Cités mythiques, forêts enchantées, manoirs maudits... Les mondes fantastiques foisonnent sur Terre comme dans nos imaginaires. Prenez la main de la petite Anna et laissez-vous entraîner jusqu'au coeur de l'Atlantide, à travers la cité flottante de Laputa ou les couloirs du château de Dracula. Une fois leurs portes magiques franchies, saurez-vous en revenir ? Une collection spectaculaire dirigée par Benjamin Lacombe, qui revisite avec brio les mondes peuplant nos imaginaires depuis toujours.

Par Sébastien Perez, Kim Minji, Minji Kim
Chez Albin Michel

Auteur

Sébastien Perez, Kim Minji, Minji Kim

Editeur

Albin Michel

Genre

Autres encyclopédies (11 ans e

Les mondes fantastiques

Sébastien Perez, Kim Minji, Minji Kim

Paru le 01/10/2025

64 pages

Albin Michel

23,90 €

9782226499783
