Cités mythiques, forêts enchantées, manoirs maudits... Les mondes fantastiques foisonnent sur Terre comme dans nos imaginaires. Prenez la main de la petite Anna et laissez-vous entraîner jusqu'au coeur de l'Atlantide, à travers la cité flottante de Laputa ou les couloirs du château de Dracula. Une fois leurs portes magiques franchies, saurez-vous en revenir ? Une collection spectaculaire dirigée par Benjamin Lacombe, qui revisite avec brio les mondes peuplant nos imaginaires depuis toujours.