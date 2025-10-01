Inscription
#Imaginaire

Cinquante fleurs pour te briser le coeur

Anne-Sylvie Homassel, GennaRose Nethercott

ActuaLitté
Une attraction d'autoroute hors-norme : "L'escalier de l'éternité" ; une collection de fleurs monstrueuses ; une femme qui se transforme physiquement pour répondre aux désirs de son amant artiste ; des souvenirs de chasse, des bris de guerre et des histoires d'amour qui commencent ou prennent fin. . En quatorze nouvelles, découvrez l'univers poétique, fantastique et charnel de GennaRose Nethercott. "Pure magie, pur plaisir, cette généreuse sélection de nouvelles nostalgiques et féroces semble provenir d'une version améliorée de notre monde". Kelly Link, lauréate du Grand Prix de l'imaginaire. Marionnettiste, poétesse itinérante et romancière, GennaRose Nethercott a connu un extraordinaire succès international avec son premier roman : La Maison aux pattes de poulet. Elle vit dans le Vermont, juste à côté d'un cimetière.

Par Anne-Sylvie Homassel, GennaRose Nethercott
Chez Albin Michel

|

Auteur

Anne-Sylvie Homassel, GennaRose Nethercott

Editeur

Albin Michel

Genre

Fantastique

Cinquante fleurs pour te briser le coeur

GennaRose Nethercott trad. Anne-Sylvie Homassel

Paru le 01/10/2025

272 pages

Albin Michel

22,90 €

9782226495549
