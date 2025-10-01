Cinquante fleurs pour te briser le coeur

Une attraction d'autoroute hors-norme : "L'escalier de l'éternité" ; une collection de fleurs monstrueuses ; une femme qui se transforme physiquement pour répondre aux désirs de son amant artiste ; des souvenirs de chasse, des bris de guerre et des histoires d'amour qui commencent ou prennent fin. . En quatorze nouvelles, découvrez l'univers poétique, fantastique et charnel de GennaRose Nethercott. "Pure magie, pur plaisir, cette généreuse sélection de nouvelles nostalgiques et féroces semble provenir d'une version améliorée de notre monde". Kelly Link, lauréate du Grand Prix de l'imaginaire. Marionnettiste, poétesse itinérante et romancière, GennaRose Nethercott a connu un extraordinaire succès international avec son premier roman : La Maison aux pattes de poulet. Elle vit dans le Vermont, juste à côté d'un cimetière.