#Essais

L'art des IA

Jim Gabaret

ActuaLitté
Les images de Dall-E, Midjourney ou Stable Diffusion, les musiques de Suno ou les textes de ChatGPT peuvent-ils nous procurer des sentiments esthétiques ? Ces questions paraissent incongrues si l'on tient encore ces programmes pour de simples machines, à qui il manquerait toujours les qualités humaines... Mais si nous prenions la machine pour ce qu'elle est, non pas une concurrence ou une imitation de l'humain, mais une nouveauté technique à penser avant de la juger ? On doit d'abord demander ce que sont ces IA, et à quel point il y a un sens à y voir une intelligence à l'oeuvre. Il faut ensuite utiliser les outils philosophiques de la phénoménologie de l'art pour questionner les oeuvres des IA, qui ne manquent ni d'intentions, ni d'incarnation, ni de révélations... Mais pour savoir si l'art est une catégorie qui admet des figures créatrices comme l'IA, il faut revenir sur l'histoire de son devenir au XXe siècle et mettre l'art en question : à chaque révolution technique, l'humain en agrandit les frontières. Ce livre se veut ainsi une exploration des dernières frontières entre art et non-art, et de l'artification de nouvelles pratiques artistiques. En étudiant de nombreux exemples d'IArtistes contemporains et d'usages amateurs des IA génératives, il ouvre à la compréhension des nouveaux effets esthétiques.

Par Jim Gabaret
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Jim Gabaret

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Notions

L'art des IA

Jim Gabaret

Paru le 15/10/2025

422 pages

Presses Universitaires de France - PUF

26,00 €

ActuaLitté
9782130888413
© Notice établie par ORB
