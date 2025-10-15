L'art des IA

Les images de Dall-E, Midjourney ou Stable Diffusion, les musiques de Suno ou les textes de ChatGPT peuvent-ils nous procurer des sentiments esthétiques ? Ces questions paraissent incongrues si l'on tient encore ces programmes pour de simples machines, à qui il manquerait toujours les qualités humaines... Mais si nous prenions la machine pour ce qu'elle est, non pas une concurrence ou une imitation de l'humain, mais une nouveauté technique à penser avant de la juger ? On doit d'abord demander ce que sont ces IA, et à quel point il y a un sens à y voir une intelligence à l'oeuvre. Il faut ensuite utiliser les outils philosophiques de la phénoménologie de l'art pour questionner les oeuvres des IA, qui ne manquent ni d'intentions, ni d'incarnation, ni de révélations... Mais pour savoir si l'art est une catégorie qui admet des figures créatrices comme l'IA, il faut revenir sur l'histoire de son devenir au XXe siècle et mettre l'art en question : à chaque révolution technique, l'humain en agrandit les frontières. Ce livre se veut ainsi une exploration des dernières frontières entre art et non-art, et de l'artification de nouvelles pratiques artistiques. En étudiant de nombreux exemples d'IArtistes contemporains et d'usages amateurs des IA génératives, il ouvre à la compréhension des nouveaux effets esthétiques.