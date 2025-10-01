Inscription
#Roman francophone

Légitime violence

Marc Dugain

C'est le temps de Louis XIV. Le temps de la domination des hommes, des mariages arrangés, de l'obsession des successions. Une aristocrate décide de s'affranchir de ce carcan : elle choisit une existence libre et dissolue qui la mène à la ruine. Elle se lie avec une comtesse protestante, avec qui elle partage bien plus qu'un amant. Soudainement, on meurt beaucoup autour d'elle, des morts brutales, incompréhensibles. Ce qui pourrait n'être qu'une succession de faits divers ressemble finalement à un complot ourdi contre le roi. A une vengeance aussi. Avec ce roman incandescent, écrit dans l'esprit du temps, mais d'une modernité troublante, Marc Dugain reste fidèle à son art de mettre en lumière les mécanismes du pouvoir et la façon dont il broie les individus. Il emprunte ainsi librement à l'Histoire le personnage de la Brinvilliers et l'affaire des poisons qui défrayèrent alors la chronique. Un livre iconoclaste dont l'auteur tire un réquisitoire habile sur la condition des femmes sous les lambris du grand siècle.

Par Marc Dugain
Chez Albin Michel

Auteur

Marc Dugain

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Légitime violence

Marc Dugain

Paru le 01/10/2025

256 pages

Albin Michel

21,90 €

9782226493682
