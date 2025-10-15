Que faire de la différence des sexes ?

Comment se représenter un " vagin d'homme ", un " pénis de femme ", un homme " enceint " ? Quid des théories sexuelles infantiles ? Les assignations sexuelles habituelles façonnent des catégories d'homme et de femme actuellement bousculées par de nouveaux usages de la sexualité et des identités sexuées. La sexualité est à sa manière une " fabrique du genre ". Comment le psychanalyste peut-il rencontrer et écouter un sujet transgenre sans être as-sailli par un flot de représentations susceptible d'entraver son écoute ? Seule l'interrogation du contre-transfert, qui relève tout autant de l'inconscient de l'analyste, de sa filiation théorique, que de son inscription dans le socius et dans l'histoire, peut constituer une boussole pour avancer dans le travail analytique. Plusieurs psychanalystes et un professeur de littérature engagent un dialogue avec Serge Hefez à partir de ses propositions.